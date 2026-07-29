Защитник Илья Вахания рассказал, с каким настроем выходил играть с «Краснодаром» в составе «Ростова» перед своим переходом в стан «быков». Зимой стало известно, что Вахания продолжит карьеру в «Краснодаре», а присоединится к команде летом.

«Я стал футболистом «Краснодара» ещё полгода назад. Эти полгода старался вообще не думать о «Краснодаре». Сконцентрирован был именно на игре за «Ростов». Как только последнюю игру сыграл, начал уже думать там о каких-то бытовых вещах, переезде в Краснодар и полноценно погружаться в эту команду.

Было забавно то, что жили в одном отеле, тренировались рядом, ещё и плюс первая игра после возобновления сезона была, необычно было. Самое сложное, наверное, было успокоиться перед очной встречей, первая игра после возобновления чемпионата, ещё и с новым клубом. Хотелось вроде как и проявить себя, но при этом быть спокойным, наверное.

Было, конечно, интересно посмотреть на стадион, уже понимая то, что это в будущем будет домашняя арена, и было необычно, конечно. Волновался, но старался унять волнение и делать просто то, что всегда делал», — сказал Вахания в видео на странице «Краснодара» в VK.