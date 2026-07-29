«Пришло время презентации». «Балтика» опубликовала ролик с представлением Латышонка

«Балтика» опубликовала видео, посвящённое переходу вратаря Евгения Латышонка из «Нижнего Новгорода» на правах аренды. В ролике калининградский клуб сделал нарезку сейвов голкипера во времена его выступлений за «Балтику».

«Пришло время презентации», — говорится в сообщении к видео в телеграм-канале «Балтики».

Видео доступно на странице «Балтики» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе Латышонка в «Нижний Новгород».

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.