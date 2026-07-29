В Федерации футбола Франции выразили отношение к плану Инфантино продать долю в ЧМ

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло выразил своё отношение к планам главы ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«FFF выражает свои вопросы и глубокую озабоченность в отношении финансового проекта, объявленного ФИФА в прессе, направленного на «продажу акций чемпионата мира внешним инвесторам».

Такой проект, столь структурирующий и решающий для будущего футбола, требует тщательного и абсолютно прозрачного процесса обмена информацией, консультаций и принятия решений с участием федераций-членов и других заинтересованных сторон; условия, которые сейчас отсутствуют для принятия решения.

Руководствуясь фундаментальными ценностями футбола, FFF желает в полной мере участвовать в предстоящих обсуждениях и будет формулировать свои замечания и предложения с убеждением после того, как рассмотрит все элементы и процедуры такого проекта», — написал Диалло на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.