Корнаухов выстроил иерархию голкиперов ЦСКА после перехода Бориско из «Балтики»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов выстроил иерархию голкиперов армейцев после перехода Максима Бориско из «Балтики». Помимо Бориско, в команде также есть вратари Владислав Тороп и Игорь Акинфеев.

«То, что сделал Бориско в прошлом году, он наиграл на повышение. Но. Одно дело провести один сезон в «Балтике» на хорошем уровне, а другое, ты приходишь в ЦСКА и всё будет заново. Говорят, что, может быть, Акинфеев вернётся через месяц. Уверен, что он будет первым номером в ЦСКА. Вопрос в том, что игр много, ротация, пусть и небольшая, в матчах Кубка России. Пока Акинфеев травмирован, Тороп будет играть в чемпионате, а Бориско — в Кубке», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.