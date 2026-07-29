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СКА-Ростов — Зенит Пенза, результат матча 29 июля 2026, счет 2:2, 6:5 пен., Кубок России 2026/2027

Клуб Медиалиги «СКА-Ростов» выбил пензенский «Зенит» из Кубка России
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Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Пётр Шилин из Железногорска. Игра закончилась победой клуба из Медиалиги со счётом 2:2 (6:5 пен.).

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
СКА-Ростов
Окончен
2 : 2
6 : 5
Зенит Пз
Пенза
1:0 Корж – 12'     1:1 Лапшов – 40'     2:1 Симонов – 62'     2:2 Гейкин – 90+3'    

Счёт открыл нападающий медийной команды Константин Корж на 12-й минуте. На 40-й минуте защитник «СКА-Ростов» Иван Лапшов сравнял счёт, забив автогол. Во втором тайме на 62-й минуте полузащитник Роман Симонов вывел вперёд медийную команду. На 90+3-й минуте защитник клуба Второй лиги Глеб Гейкин сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались футболисты «СКА-Ростов».

В составе «СКА-Ростов» в матче принял участие экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин. Защитник реализовал пенальти в серии 11-метровых ударов.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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