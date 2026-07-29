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«Вспоминаю с улыбкой». Вахания — о красной карточке в игре за «Ростов» с «Краснодаром»

«Вспоминаю с улыбкой». Вахания — о красной карточке в игре за «Ростов» с «Краснодаром»
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Экс-защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своей красной карточке, полученной в матче с «Краснодаром» (1:2) в прошлом сезоне. На тот момент футболист уже подписал контракт с «быками», который вступил в силу 16 июня 2026 года.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Это было моё первое удаление в карьере, ну интересно, необычно было. Но дали красную карточку, значит, была. Наверное, вспоминаю это с улыбкой, потому что это уже был конец игры, последняя минута, и это никак не повлияло на результат. Единственное, что, к сожалению, следующую игру пропустил. Было и было. Конечно, были шутки о том, что помогал будущей команде, но это только шутки», — сказал Вахания в видео на странице «Краснодара» в VK.

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