«Вспоминаю с улыбкой». Вахания — о красной карточке в игре за «Ростов» с «Краснодаром»

Экс-защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своей красной карточке, полученной в матче с «Краснодаром» (1:2) в прошлом сезоне. На тот момент футболист уже подписал контракт с «быками», который вступил в силу 16 июня 2026 года.

«Это было моё первое удаление в карьере, ну интересно, необычно было. Но дали красную карточку, значит, была. Наверное, вспоминаю это с улыбкой, потому что это уже был конец игры, последняя минута, и это никак не повлияло на результат. Единственное, что, к сожалению, следующую игру пропустил. Было и было. Конечно, были шутки о том, что помогал будущей команде, но это только шутки», — сказал Вахания в видео на странице «Краснодара» в VK.