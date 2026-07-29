Манчини выразил сожаление, что покинул сборную Италии в 2023 году, и назвал причину

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил сожаление, что покинул пост наставника национальной команды в 2023 году, и назвал причину такого поступка.

«Хочу прояснить, что произошло три года назад. Возникла проблема в коммуникации между мной и президентом Гравиной (бывший президент Федерация футбола Италии. – Прим. «Чемпионата»). Если бы мы поговорили раньше, то, вероятно, решили бы её. Мне очень жаль. Для меня национальная команда всегда была очень важна. Для меня это как потерять любовь всей моей жизни. Это означает, что я ошибся, и всё, что было сделано до этого, не имело никакого значения. Судьба дала мне ещё один шанс благодаря президенту Джованни Малаго, и я здесь, чтобы вернуть Италию туда, где ей и положено быть.

Я хочу выиграть со сборной крупный трофей, а может, даже два. А потом, если возможно, остаться в команде даже дольше, чем предусмотрено моим контрактом», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций.