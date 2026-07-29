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Црвена Звезда — Ларн: результат матча 29 июля 2026, счет 5:0, 2-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027

«Црвена Звезда» повторно разгромила «Ларн» и вышла в третий квалификационный раунд ЛЧ
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Црвена Звезда» (Сербия) и «Ларн» (Северная Ирландия). Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В качестве главного арбитра выступил Эльчин Месиев (Азербайджан). Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 0
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
1:0 Катаи – 3'     2:0 Марко Арнаутовић – 45+4'     3:0 Лоизу – 49'     4:0 Марко Арнаутовић – 60'     5:0 Букари – 79'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи на третьей минуте. На 45+4-й минуте форвард Марко Арнаутович удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма полузащитник Лоизос Лоизу забил третий мяч в ворота «Ларна», а на 60-й минуте Арнаутович оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник сербской команды Мухаммед Чам Сарачевич установил окончательный счёт — 5:0.

В первом матче второго квалификационного раунда победу также одержала «Црвена Звезда» со счётом 4:0. Таким образом, сербский клуб примет участие в третьем квалификационном раунде турнира, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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