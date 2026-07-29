В Ла Лиге отреагировали на планы президента ФИФА Инфантино продать долю в ЧМ

Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам, поддержав заявление Совета европейских лиг, в котором осудили подобное решение.

«Ла Лига как член-учредитель Совета европейских лиг поддерживает позицию, выраженную в её заявлении, и отвергает предложение, выдвинутое ФИФА.

Ценность футбола каждый день создаётся лигами, клубами, игроками, болельщиками и группой акторов, которые являются частью этого вида спорта. Поэтому любое решение о его будущем должно приниматься прозрачно, ответственно и с хорошим управлением, с участием каждого», — сообщает аккаунт испанской Ла Лиги в социальной сети X.

Отметим, что вместе с испанской Ла Лигой заявление Совета европейских лиг поддержали представители английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. При этом пресс-службы немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1 не отреагировали на заявление.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.