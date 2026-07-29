15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов — 2026/2027 по футболу: результаты на 29 июля, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2026/2027 по футболу: результаты на 29 июля, календарь, таблица
Комментарии

В среду, 29 июля, прошли восемь ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Кайрат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр) — 1:0 (6:5 пен.) (1:1 (6:5 пен.) по сумме двух матчей);
«Кауно Жальгирис» (Литва) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 1:0 (1:0 по сумме двух матчей);
«Лех» Познань (Польша) — «Орхус» (Дания) — 1:4 (3:4 пен.) (5:5 (3:4 пен.) по сумме двух матчей);
«Университатя» Крайова (Румыния) — «Левски» (Болгария) — 2:2 (2:3 по сумме двух матчей);
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Викингур» Р (Исландия) — 2:0 (3:2 по сумме двух матчей);
«Гурник» Забже (Польша) — «Фенербахче» (Турция) — 1:1 (1:2 по сумме двух матчей);
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ларн» (Северная Ирландия) — 5:0 (9:0 по сумме двух матчей);
«Слован» Братислава (Словакия) — «Иберия 1999» (Грузия) — 1:1 (3:1 по сумме двух матчей).

Победившие в указанных парах команды примут участие в третьем квалификационном раунде турнира, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Арарат-Армения» уступил «Шэмрок Роверс», но вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android