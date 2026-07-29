Форвард «Борнмута» Эли Крупи перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

«Борнмут» сообщил, что нападающий Эли Крупи успешно перенёс операцию после травмы стопы, полученной во время предсезонной тренировки в Австрии.

«Все в клубе желают Эли всего наилучшего и с нетерпением ждут его возвращения на поле», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что 20-летний футболист вернулся в Великобританию в начале этой недели для проведения операции и выбыл из строя на неопределённый срок. Сообщается, что форварду будут оказывать поддержку медицинский и спортивный персонал клуба, пока он будет проходить период реабилитации.

В минувшем сезоне Крупи провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами. По итогам сезона-2025/2026 он стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ.