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Гурник — Фенербахче, результат матча 29 июля 2026 года, счет 1:1, 2-й матч, 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2026/2027

«Фенербахче» сыграл вничью с «Гурником» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ
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Сегодня, 29 июля, завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором польский «Гурник» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже (Польша). Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Счёт по сумме двух матчей — 2:1 в пользу турецкой команды.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Гурник З
Забже, Польша
Окончен
1 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Талиска – 12'     1:1 Сачек – 45+10'    

На 12-й минуте нападающий «Фенербахче» Андерсон Талиска забил первый гол, реализовав пенальти. На 45+10-й минуте защитник «Гурника» Михал Сачек сравнял счёт.

В следующем раунде турнира турецкий клуб встретится с австрийским «Штурмом». Первая игра состоится 4 августа, а ответный матч 11 августа.

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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