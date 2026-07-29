«Фенербахче» сыграл вничью с «Гурником» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Сегодня, 29 июля, завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором польский «Гурник» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже (Польша). Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Счёт по сумме двух матчей — 2:1 в пользу турецкой команды.

На 12-й минуте нападающий «Фенербахче» Андерсон Талиска забил первый гол, реализовав пенальти. На 45+10-й минуте защитник «Гурника» Михал Сачек сравнял счёт.

В следующем раунде турнира турецкий клуб встретится с австрийским «Штурмом». Первая игра состоится 4 августа, а ответный матч 11 августа.