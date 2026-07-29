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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 29 июля 2026, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 29 июля, календарь, таблица
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В среду, 29 июля, прошли четыре матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч первого раунда Пути регионов Кубка России на 29 июля:

«Ильпар» (Ильинский) — «Металлург А» (Аша) — 1:0;
«Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное знамя» (Ногинск) — 2:3;
«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Тосно) — 0:3;
«СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза — 2:2, (6:5 пен.).

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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