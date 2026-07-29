«Милан» опроверг слухи о смерти Франко Барези

Итальянский «Милан» опроверг слухи о смерти бывшего защитника клуба Франко Барези.

«Милан» опровергает ложные сообщения, недавно распространившиеся в отношении Франко Барези.

Франко переживает трудный период, и клуб с любовью поддерживает его и его семью.

Мы призываем всех уважать его частную жизнь и не способствовать распространению необоснованной информации», — говорится в заявлении пресс-службы на странице «Милана» в социальной сети Х.

Барези выступал за «Милан» с 1978 по 1997 год. В составе итальянского клуба он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Суперкубок Италии, а также трижды Лигу чемпионов. Барези является чемпионом мира в составе сборной Италии 1982 года.