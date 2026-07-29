Инфантино ответил на критику своего проекта по продаже доли ЧМ частным инвесторам

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на критику своего проекта, подразумевающего продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Прежде всего это возможность, а не обязанность. Это просто предложение, являющееся частью переговорного процесса», — приводит слова Инфантино RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.