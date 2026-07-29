«Когда поворачиваетесь к солнцу, тени остаются позади». Роналду выложил фото из отпуска

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото из отпуска.

Фото: Из личного архива Роналду

«Когда вы поворачиваетесь к солнцу, тени остаются позади вас», — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети X.

В минувшем сезоне 41-летний форвард принял участие в 37 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи. На ЧМ-2026 португалец отличился трижды в пяти встречах турнира.

Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Также Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».