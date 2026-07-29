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«Это венец моей карьеры». Раньери — о назначении на пост техдиректора FIGC

«Это венец моей карьеры». Раньери — о назначении на пост техдиректора FIGC
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Клаудио Раньери прокомментировал назначение на должность технического директора Федерации футбола Италии (FIGC) и назвал свои ключевые задачи на данном посту.

«Думаю, что эта должность — венец моей карьеры. Когда я увидел звонок от президента Малаго, я не поверил, что всё это происходит. Я очень горжусь. Знаю, что предстоит много работы. Моя тренерская карьера была полна сложных ситуаций, и я никогда не отступал, даже перед лицом трудной задачи. У меня две цели на будущее: заставить итальянцев снова полюбить национальную команду и позволить детям снова увидеть Италию на чемпионате мира», — приводит слова Раньери пресс-служба FIGC.

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