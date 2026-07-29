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Защитник Илья Вахания объяснил, почему решил перейти в «Краснодар»

Защитник Илья Вахания объяснил, почему решил перейти в «Краснодар»
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Защитник Илья Вахания ответил на вопрос, почему принял решение перейти в «Краснодар». Футболист выступал за «Ростов» с 2023 года. Контракт Вахании с «быками» официально вступил в силу 16 июня 2026-го.

«Я выбрал «Краснодар», наверное, в первую очередь из-за амбиций, потому что клуб уже несколько лет претендует на самые высокие места во всех турнирах, где участвует, и хочется почувствовать эту борьбу за чемпионство и помочь этой команде.

Пообщались с Мурадом Олеговичем [Мусаевым] уже после подписания, так познакомились, никакого разговора о тактике или о чём-то таком не было, просто знакомство. Выиграть чемпионство — у этого клуба только такая задача, а персонально, наверное, просто приносить клубу пользу», — сказал Вахания в видео на странице «Краснодара» в VK.

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