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Манчини назвал условие, при котором стоит начать бояться сборную Италии, и озвучил цели

Манчини назвал условие, при котором стоит начать бояться сборную Италии, и озвучил цели
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал условие, при котором стоит начать бояться национальную команду, и озвучил цели на крупные международные турниры.

«Группы А Лиги наций состоят из лучших национальных команд, включая нашу. Это будут важные матчи, и мы сможем сразу оценить свои сильные стороны. Это будет сложная группа для нас, но и для других команд тоже.

Когда Италии удаётся попасть на чемпионат мира, то её стоит начать бояться. Цель — быстро построить команду. Хорошо выступить в Лиге наций, квалифицироваться на чемпионат Европы, а затем сосредоточиться на чемпионате мира», — приводит слова Манчини официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций.

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