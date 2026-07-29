Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Серро-дель-Эспино» в Махадаонде, пригороде Мадрида. Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты столичного клуба.

Счёт в матче открыл нападающий «матрасников» Адемола Лукман в начале встречи на пятой минуте. На 25-й минуте нигерийский форвард сделал дубль. В конце первого тайма на 40-й минуте полузащитник «Хетафе» Альваро Гутьеррес отыграл один мяч для своей команды. Во втором тайме на 55-й минуте хавбек мадридского клуба Арнау Ортис забил третий гол «Атлетико». На 90-й минуте Обед Варгас установил окончательный счёт — 4:1 в пользу команды Диего Симеоне.