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Атлетико М — Хетафе, результат матча 29 июля 2026, счет 4:1, товарищеская игра 2026

Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Серро-дель-Эспино» в Махадаонде, пригороде Мадрида. Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты столичного клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 21:30 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Хетафе
Хетафе, Испания
1:0 Лукман – 5'     2:0 Лукман – 35'     2:1 Гутьеррес – 40'     3:1 Ортис – 55'     4:1 Варгас – 90'    

Счёт в матче открыл нападающий «матрасников» Адемола Лукман в начале встречи на пятой минуте. На 25-й минуте нигерийский форвард сделал дубль. В конце первого тайма на 40-й минуте полузащитник «Хетафе» Альваро Гутьеррес отыграл один мяч для своей команды. Во втором тайме на 55-й минуте хавбек мадридского клуба Арнау Ортис забил третий гол «Атлетико». На 90-й минуте Обед Варгас установил окончательный счёт — 4:1 в пользу команды Диего Симеоне.

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