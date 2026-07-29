Мадридский «Атлетико» разгромил «Хетафе» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Серро-дель-Эспино» в Махадаонде, пригороде Мадрида. Победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты столичного клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 21:30 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Хетафе
Хетафе, Испания
1:0 Лукман – 5' 2:0 Лукман – 35' 2:1 Гутьеррес – 40' 3:1 Ортис – 55' 4:1 Варгас – 90'
Счёт в матче открыл нападающий «матрасников» Адемола Лукман в начале встречи на пятой минуте. На 25-й минуте нигерийский форвард сделал дубль. В конце первого тайма на 40-й минуте полузащитник «Хетафе» Альваро Гутьеррес отыграл один мяч для своей команды. Во втором тайме на 55-й минуте хавбек мадридского клуба Арнау Ортис забил третий гол «Атлетико». На 90-й минуте Обед Варгас установил окончательный счёт — 4:1 в пользу команды Диего Симеоне.
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