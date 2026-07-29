Кирилл Набабкин высказался после дебюта за клуб Медиалиги «СКА-Ростов» в Кубке России
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Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин высказался после дебюта за медийную команду «СКА-Ростов» в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с пензенским «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.).
Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
СКА-Ростов
Окончен
2 : 2
6 : 5
Зенит Пз
Пенза
1:0 Корж – 12' 1:1 Лапшов – 40' 2:1 Симонов – 62' 2:2 Гейкин – 90+3'
— Вы вернулись в профессиональный футбол. Рассказывайте, какие впечатления.
— Всё супер, прошли дальше. Сами себе, конечно, немного усложнили ситуацию — не закрыли матч в основное время. Но ничего страшного, мы идём дальше!
— В старте не вышли, потому что не готовы функционально на все 90 минут?
— Наверное, выдержал бы и все 90 минут. Просто с тренером решили, что лучше будет выйти с замены, — приводит слова Набабкина «Матч ТВ».
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