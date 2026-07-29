Кирилл Набабкин высказался после дебюта за клуб Медиалиги «СКА-Ростов» в Кубке России

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин высказался после дебюта за медийную команду «СКА-Ростов» в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с пензенским «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.).

— Вы вернулись в профессиональный футбол. Рассказывайте, какие впечатления.

— Всё супер, прошли дальше. Сами себе, конечно, немного усложнили ситуацию — не закрыли матч в основное время. Но ничего страшного, мы идём дальше!

— В старте не вышли, потому что не готовы функционально на все 90 минут?

— Наверное, выдержал бы и все 90 минут. Просто с тренером решили, что лучше будет выйти с замены, — приводит слова Набабкина «Матч ТВ».