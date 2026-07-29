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Стала известна реакция капитана Италии Доннаруммы на назначение Манчини тренером команды

Стала известна реакция капитана Италии Доннаруммы на назначение Манчини тренером команды
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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго рассказал, как отреагировал голкипер и капитан национальной команды Джанлуиджи Доннарумма на назначение Роберта Манчини на пост главного тренера.

«Вчера вечером я получил сообщение от Джанлуиджи, в котором говорилось: «Идеальный выбор, это именно то, чего хотели мы с командой», — приводит слова Малаго официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций. Ранее на должность главного тренера итальянской сборной претендовал Андреа Пирло.

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