«Не боюсь ни одного игрока». Адейеми — о конкуренции с Ямалем в «Барселоне»

Новый вингер «Барселоны» Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции с вингером команды Ламином Ямалем.

– Боитесь ли вы конкурировать за место в составе с Ламином Ямалем?

– Нет. Я не боюсь ни одного игрока. Я знаю, что, если буду выкладываться на полную, у меня будет шанс играть.

– Предполагаю, у вас есть желание вернуться в сборную. Может ли игра за «Барселону» помочь вам в этом?

– Думаю, да, но в конечном итоге я должен доказать это на поле. Только я могу решить, вернусь ли я в сборную или нет. Я убеждён, что если буду играть хорошо, то окажусь там, – приводит слова Адейеми Mundo Deportivo.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.