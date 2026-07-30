15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок тульского «Арсенала» Банда 14 дней не выходит на связь со своим нынешним клубом

Экс-игрок тульского «Арсенала» Банда 14 дней не выходит на связь со своим нынешним клубом
Комментарии

Бывший футболист тульского «Арсенала» Ламек Банда, на данный момент выступающий за итальянский «Лечче», две недели не выходит на связь с нынешним клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, замбийский нападающий не прибыл в Австрию на предсезонный сбор команды. Футболист объяснил это проблемой с документами, а затем перестал отвечать на сообщения клуба. Ранее по ходу сезона-2025/2026 с форвардом связывался саудовский «Аль-Фатех», но переход футболиста не состоялся.

Ламек Банда выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год, проведя 13 матчей за клуб в Российской Премьер-Лиге и квалификационном раунде Лиги Европы.

Материалы по теме
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Видео
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android