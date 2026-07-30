Экс-игрок тульского «Арсенала» Банда 14 дней не выходит на связь со своим нынешним клубом

Бывший футболист тульского «Арсенала» Ламек Банда, на данный момент выступающий за итальянский «Лечче», две недели не выходит на связь с нынешним клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, замбийский нападающий не прибыл в Австрию на предсезонный сбор команды. Футболист объяснил это проблемой с документами, а затем перестал отвечать на сообщения клуба. Ранее по ходу сезона-2025/2026 с форвардом связывался саудовский «Аль-Фатех», но переход футболиста не состоялся.
Ламек Банда выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год, проведя 13 матчей за клуб в Российской Премьер-Лиге и квалификационном раунде Лиги Европы.