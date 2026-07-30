Португальский журналист подтвердил серьёзность «Фламенго» по покупке Энрике у «Зенита»

Португальский журналист Тьяго Родригес подтвердил серьёзность намерений бразильского «Фламенго» купить нападающего Луиса Энрике у «Зенита».

«Я снова спросил своего друга, футбольного агента (кстати, очень известного), будет ли Луис Энрике игроком «Фламенго». Ответ был: «Абсолютно точно». Луис Энрике усилит «Фламенго», — написал Родригес на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось об интересе со стороны бразильского клуба к форварду.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.