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Голкипер сборной Аргентины может перейти в «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

Голкипер сборной Аргентины может перейти в «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо
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Голкипер сборной Аргентины и французского «Марселя» Херонимо Рульи может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, «горожане» хотят приобрести Рульи, чтобы заменить Джеймса Траффорда в роли второго номера команды. Вратарь южноамериканской сборной заинтересован в трансфере в английский клуб.

В минувшем сезоне аргентинский голкипер принял участие в 39 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 52 гола и девять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с «Марселем» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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