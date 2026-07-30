Бальде: «Барса» — мой дом, я в этом клубе всю свою жизнь и хочу добиться здесь успеха

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде ответил на вопрос о своём будущем и заявил, что хочет остаться в каталонском клубе.

– О твоём будущем много говорят. У тебя контракт до 2028 года. Каковы твои намерения?

– Люди всегда много чего говорят, но «Барса» – мой дом. Я в этом клубе 16 лет, всю свою жизнь. Я хочу добиться здесь успеха, мои мысли здесь. Я из Барселоны, это мой дом. Думаю о том, чтобы остаться здесь ещё на много лет. Никакого ухода.

– Если я не ошибаюсь, ты единственный оставшийся в «Барсе» из твоего поколения.

– Это заставляет задуматься, как сложно сюда попасть. Это сочетание упорного труда и многих других факторов. Я болельщик «Барсы», я из Барселоны. Мне нигде не будет лучше, – приводит слова Бальде Sport.es.