Африканская конфедерация футбола сделала заявление по плану Инфантино продать долю в ЧМ

Африканская конфедерация футбола (CAF) сделала заявление по поводу плана президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

«Сегодня CAF получила от ФИФА письмо по поводу предлагаемой инициативы в соответствии с процессом консультаций, который сейчас проводится с ассоциациями-членами ФИФА и Советом ФИФА.

В рамках этого консультативного процесса президент CAF Патрис Мотсепе на следующей неделе проведёт заседание исполнительного комитета, на котором, помимо прочего, будет рассмотрена и оценена предложенная инициатива ФИФА.

CAF также призывает свои ассоциации-члены изучить предложение ФИФА и принять участие в процессе консультаций в соответствии с правилами и установленными процедурами.

CAF обязуется продолжать консультации и сотрудничество со своими ассоциациями-членами, ФИФА, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами в целях увеличения финансовых и других ресурсов для развития и роста футбола в Африке и во всём мире», — говорится в заявлении на официальном сайте CAF.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.