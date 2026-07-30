Известно условие, которое влияет на переход Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго» — CdF

Интерес бразильского «Фламенго» к нападающему «Зенита» Луису Энрике зависит от ситуации с возможным трансфером форварда мадридского «Атлетико» Тьяго Альмады в бразильский клуб, сообщает Coluna do Fla.

Президент «Фламенго» Хосе Бото встречался с агентом Луиса Энрике, однако приоритетным трансфером для бразильского клуба считается Тьяго Альмада. Одновременное приобретение двух форвардов означает чрезвычайно крупные траты, на которые «Фламенго» не готов. На данный момент основное внимание руководства сосредоточено на достижении соглашения с аргентинским игроком.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.