Футбольная команда из Эфиопии пропала без вести после турнира в Швеции

Во время международного юношеского футбольного турнира Gothia Cup в шведском Гётеборге пропали 20 представителей одной из команд из Эфиопии. По данным полиции, речь, предположительно, идет о добровольном исчезновении с целью нелегальной миграции, сообщает The Local.

В турнире в этом году участвовали команды из 77 стран, в том числе четыре коллектива из Эфиопии.

Как сообщили шведские правоохранительные органы, в день финала сотрудники школы, где проживали футболисты и сопровождавшие их взрослые, обнаружили, что вся группа покинула место размещения.

Организаторы соревнований обратились в полицию, а спустя десять дней после завершения турнира местонахождение пропавших по-прежнему остается неизвестным.