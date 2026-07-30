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Футбольная команда из Эфиопии пропала без вести после турнира в Швеции

Футбольная команда из Эфиопии пропала без вести после турнира в Швеции
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Во время международного юношеского футбольного турнира Gothia Cup в шведском Гётеборге пропали 20 представителей одной из команд из Эфиопии. По данным полиции, речь, предположительно, идет о добровольном исчезновении с целью нелегальной миграции, сообщает The Local.

В турнире в этом году участвовали команды из 77 стран, в том числе четыре коллектива из Эфиопии.
Как сообщили шведские правоохранительные органы, в день финала сотрудники школы, где проживали футболисты и сопровождавшие их взрослые, обнаружили, что вся группа покинула место размещения.

Организаторы соревнований обратились в полицию, а спустя десять дней после завершения турнира местонахождение пропавших по-прежнему остается неизвестным.

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