Президент «Интера» предложил идею по возвращению Серии А в элиту футбола

Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал текущее положение чемпионата Италии и предложил идею по возвращению Серии А в элиту футбола.

«В 80-е и 90-е годы Серия А служила ориентиром для мирового футбола. Сегодня расстановка сил изменилась, а экономический разрыв очевиден. Мы не можем рассчитывать на преодоление этого отставания за счёт чрезмерных расходов. Наш ответ должен быть другим: креативность, компетентность и мотивация. Мысль о том, что побеждает тот, кто больше всех тратит, чужда спорту. Конкурировать нужно, формируя систему ценностей и поощряя работу руководства, тренеров, технического персонала и футболистов», — приводит слова Маротты Il Globo.

На данный момент Серия А располагается на втором месте в рейтинге УЕФА (результаты за последние пять лет в еврокубках). Возглавляет данный топ — АПЛ.