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Карло Анчелотти – о форварде «Зенита» Луисе Энрике: он очень специфический игрок

Карло Анчелотти – о форварде «Зенита» Луисе Энрике: он очень специфический игрок
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Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти высказался о небольшом количестве игрового времени бразильского форварда «Зенита» Луиса Энрике на ЧМ-2026.

«Да, это молодой футболист, у которого большое будущее в сборной. Но он очень специфический игрок. В тот момент, когда Рафинья получил травму и мне пришлось выбирать между Луисом Энрике и Раяном, я поставил Раяна. Он очень хорошо проявил себя в матчах против Гаити, Шотландии и Японии. Поэтому у Луиса Энрике было меньше возможностей получить игровое время», — приводит слова Энрике Ge.globo.

На ЧМ-2026 Луис Энрике принял участие в одном матче.

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