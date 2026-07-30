Пике сравнил сборные Испании и Франции, упомянув о недавнем назначении Зидана

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике оценил выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике, сравнив его с Францией, с которой у «Фурия Роха» был полуфинальный матч на турнире (2:1 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте).

«Испания очень хорошо провела полуфинальный матч с Францией. Она заслужила победу и доказала, что является лучшей футбольной нацией в мире. В составах обеих сборных есть молодые футболисты с известными именами. У Франции это Килиан Мбаппе, Дуэ и Дембеле. У Испании — Ламин Ямаль, Педри, Кубарси… Посмотрим, как будет дальше. Франция меняет наставника, туда должен прийти Зидан, поэтому проследим, к чему это приведёт на следующем Евро и следующем чемпионате мира», — приводит слова Пике ESPN.

Минувший ЧМ завершился победой Испании, а Франция завершила турнир на четвёртой строчке.