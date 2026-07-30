Кипрская компания подала иск в суд на Мудрика и требует около € 6 млн — источник

Кипрская компания JJDS Management Limited подала в суд на украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает испанское издание Sport.es со ссылкой на итальянский портал Derbyderbyderby.

По данным источника, причина иска — предполагаемое нарушение контракта об имиджевых правах. Отмечается, что компания требует £ 5 млн (€ 5,83 млн) и заявляет, что украинский футболист нарушил соглашение, подписанное с ними в январе 2023 года, так как якобы не выплатил причитающуюся долю своих рекламных и коммерческих доходов. Утверждается, что Высокий суд Лондона уже заморозил активы футболиста, стоимость которых оценивается до € 3 млн.

В ноябре 2024 года Михаил Мудрик, которому на данный момент 25 лет, был отстранён от соревнований Футбольной ассоциацией Англии из-за проваленного допинг-теста. Мудрик подписал контракт с «Челси» в январе 2023 года, перейдя из украинского «Шахтёра». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.