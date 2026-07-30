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Анчелотти назвал свою ошибку в матче сборной Бразилии с Норвегией на ЧМ-2026

Анчелотти назвал свою ошибку в матче сборной Бразилии с Норвегией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о своей ошибке во время матча 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда действовала очень хорошо и правильно располагалась на поле. У нас были отличные возможности забить — сначала с пенальти, затем у Эндрика. Если говорить о самокритике, то после матча я признал свою ошибку: после паузы на водопой я изменил игровую схему команды, и именно тогда мы потеряли контроль над игрой», — приводит слова Анчелотти Globo.

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале турнира обыграла Аргентину со счётом 2:1.

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