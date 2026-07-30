Анчелотти назвал свою ошибку в матче сборной Бразилии с Норвегией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о своей ошибке во время матча 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии (1:2).

«Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда действовала очень хорошо и правильно располагалась на поле. У нас были отличные возможности забить — сначала с пенальти, затем у Эндрика. Если говорить о самокритике, то после матча я признал свою ошибку: после паузы на водопой я изменил игровую схему команды, и именно тогда мы потеряли контроль над игрой», — приводит слова Анчелотти Globo.

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале турнира обыграла Аргентину со счётом 2:1.