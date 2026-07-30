В JJDS Management Limited сделали заявление в отношении судебных разбирательств с Мудриком

Основатель кипрской компании JJDS Management Limited Фемис Сегиров дал комментарий в отношении судебного разбирательства с украинским футболистом «Челси» Михаилом Мудриком.

«Средства Мудрика заморожены, а его активы заблокированы. Поэтому нас не беспокоит задержка разбирательства. Кредит надлежащим образом обеспечен», — приводит слова Сегирова Sport.es.

Ранее сообщалось, что кипрская компания подала иск в суд на Мудрика за предполагаемое нарушение контракта об имиджевых правах и считает, что футболист не выплатил причитающуюся долю своих рекламных и коммерческих доходов. Копания Сегирова потребовала с вингера сумму в размере £ 5 млн (€ 5,83 млн).

Напомним, в ноябре 2024 года Михаил Мудрик, которому на данный момент 25 лет, был отстранён от соревнований Футбольной ассоциацией Англии из-за проваленного допинг-теста. Срок дисквалификации — четыре года.