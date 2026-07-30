«Справа нет никого». Каррагер прокомментировал потенциальный переход Баркола в «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный телеэксперт Джейми Каррагер высказался в отношении потенциального трансфера вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола.

«Нет, он [Баркола] выступает на другом фланге! У «Ливерпуля» сейчас есть три игрока для позиции слева: Рио Нгумоа, Гакпо и Вирц. А справа нет никого», — написал Каррагер на своей странице в соцсети X.

Ранее стало известно, что правый вингер мерсисайцев Мохамед Салах покинул команду.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. На ЧМ-2026 Баркола принял участие во всех восьми матчах сборной Франции, забил три мяча и отдал один ассист.