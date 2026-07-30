«Это тревожный проект». Во Франции раскритиковали план Инфантино продать долю в ЧМ

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло усомнился в целесообразности планов ФИФА по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Это тревожный проект, который ставит множество вопросов. Мы узнали о нём из прессы и не получали никакой предварительной информации. Мы не понимаем его философии, необходимости, финансовой структуры и источников финансирования. Этот проект вызывает беспокойство, поскольку он лишён конкретики, хотя затрагивает один из главных активов футбола: чемпионат мира — крупнейшее спортивное соревнование в мире», — приводит слова Диалло RMC Sport со ссылкой на L’Équipe.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.