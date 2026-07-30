Стал известен статус Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы»

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с вратарём итальянской «Пармы» Дзиону Судзуки, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Санти Ауна. Парижский клуб в последние дни вышел на связь с руководством «Пармы», самим голкипером и его представителями, а переговоры постепенно продвигаются.

Сообщается, что итальянский клуб готов расстаться с 23-летним японцем за сумму около €30 млн. За последние два сезона Судзуки провёл 57 матчей в Серии А, а также успел сыграть 28 встреч за сборную Японии.

При этом возможный трансфер может не повлиять на статус российского голкипера Матвея Сафонова. По данным источника, именно он считается основным вратарём «ПСЖ» перед стартом сезона-2026/2027.

Отмечается, что в случае подписания Судзуки парижане могут сразу отправить его в аренду, чтобы молодой вратарь регулярно получал игровую практику в течение своего первого сезона в системе клуба.