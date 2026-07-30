ЦСКА интересуется защитником «Рубина» Рожковым

ЦСКА интересуется защитником «Рубина» Ильёй Рожковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Россиянин находится в шорт-листе московского клуба. В ЦСКА раздумывают над тем, чтоб сделать первое предложение по трансферу игрока.

Рожков выступает за основную команду «Рубина» с 2023 года. За это время он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и пять результативных передач.

Напомним, в первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало – 16:15 мск.