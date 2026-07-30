Джейкобс раскрыл подробности предварительных переговоров «Реала» и «Ман Сити» по Родри

Мадридский «Реал» начал предварительные переговоры о переходе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, «горожане» оценивают Родри значительно выше, чем запрашиваемые «сливочными» € 50 млн. Отмечается, что «Манчестер Сити» дал понять мадридскому гранду, что предпочитает оставить Родри, даже если тот не подпишет новый контракт. Однако, утверждается, что потенциальный трансфер Айюба Буадди из «Лилля» или другого полузащитника может позволить клубу пойти навстречу «Реалу» в рамках данной сделки.

Подчёркивается, что испанский полузащитник ясно дал понять английскому клубу, что хочет перебраться в Испанию.

На протяжении сезона-2025/2026 Родри провёл 33 матча за «Сити», забив два мяча. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.