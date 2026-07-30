15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейкобс раскрыл подробности предварительных переговоров «Реала» и «Ман Сити» по Родри

Джейкобс раскрыл подробности предварительных переговоров «Реала» и «Ман Сити» по Родри
Комментарии

Мадридский «Реал» начал предварительные переговоры о переходе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, «горожане» оценивают Родри значительно выше, чем запрашиваемые «сливочными» € 50 млн. Отмечается, что «Манчестер Сити» дал понять мадридскому гранду, что предпочитает оставить Родри, даже если тот не подпишет новый контракт. Однако, утверждается, что потенциальный трансфер Айюба Буадди из «Лилля» или другого полузащитника может позволить клубу пойти навстречу «Реалу» в рамках данной сделки.

Подчёркивается, что испанский полузащитник ясно дал понять английскому клубу, что хочет перебраться в Испанию.

На протяжении сезона-2025/2026 Родри провёл 33 матча за «Сити», забив два мяча. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.

Материалы по теме
Родри ответил «ПСЖ» на предложение о трансфере в парижский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android