Журналист назвал два условия, на которых «Зенит» готов продать Луиса Энрике во «Фламенго»

Журналист Пабло Оливейра на личной странице в социальной сети X раскрыл детали возможного перехода форварда Луиса Энрике из «Зенита» в «Фламенго».

«Зенит» не заинтересован в предложении «Фламенго» по форварду Луису Энрике в размере €24,5 млн за 70% прав на игрока. Отмечается «Зенит» не заинтересован в сохранении 20% от дальнейшей продажи футболиста. Если клуб будет его продавать, то только за полную стоимость прав — за €35–40 млн, либо за €15–20 млн плюс полузащитник Эвертон Араужо.

Отмечается, переход Луиса Энрике в «Фламенго» состоится только на таких условиях. В противном случае он останется в российском клубе. «Зенит» рассчитывает либо продать игрока за €35–40 млн, либо оформить сделку с участием футболиста и денежной компенсации, поскольку команде необходимо найти замену Барриосу на позиции опорного полузащитника.

Если договориться на этих условиях не удастся, Луис Энрике продолжит выступать за «Зенит».