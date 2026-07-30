«Реал» не достиг соглашения с «Лейпцигом» по дорогостоящему переходу Диоманда — источник

После нового раунда переговоров между испанским «Реалом» и немецким «РБ Лейпциг» окончательное соглашение по переходу вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда так и не было достигнуто. Как сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг, это подтвердили все заинтересованные стороны.

По данным источника, переговоры продолжатся сегодня утром, 30 июля. Отмечается, что соглашение с игроком по-прежнему в силе, «Реал» стремится завершить сделку, договорившись с «РБ Лейпциг» до конца этой недели. Подчёркивается, что Диоманд тренировался в Лейпциге в режиме ограниченного времени, чтобы не ставить под угрозу потенциальный дорогостоящий трансфер.

Ранее другой инсайдер Романо сообщил Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала». Сумма сделки превысит € 100 млн.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре встречи и сделал один ассист.