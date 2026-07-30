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«Зенит» и «Фламенго» начали переговоры о переходе Энрике. Касагранде сообщил первые итоги

«Зенит» и «Фламенго» начали переговоры о переходе Энрике. Касагранде сообщил первые итоги
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Бразильский «Фламенго» начал переговоры о переходе вингера сборной пентакампеонов Луиса Энрике из «Зенита». Об этом сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде в своём Youtube-канале.

По информации источника, руководство бразильского клуба было осведомлено об условиях финансовой стороны сделки для приобретения Энрике — «Зенит» вряд ли согласится на продажу менее чем за € 35 млн. Отмечается, что в качестве альтернативы «Фламенго» предложил сине-бело-голубым вариант, при котором бразильцы предложат меньшую сумму трансфера, но оставит российскому клубу долю экономических прав на игрока в расчёте на его будущую перепродажу.

Утверждается, что переход трансфера обсуждался на встрече директора бразильского клуба Жозе Боту с одним из представителей нападающего. Одним из положительных аспектов сделки является то, что агентом Энрике является брат защитника «Фламенго» Витао.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.

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