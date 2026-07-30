Анчелотти объяснил разницу между атакой сборных Бразилии и Испании

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об атакующем стиле своей команды.

— Бразильцы верят в этот атакующий стиль. Болельщикам придется привыкнуть к тому, что сборная часто будет отдавать мяч сопернику?

— Думаю, есть матчи, в которых меньшее владение мячом не является настолько определяющим фактором, потому что многое зависит от характеристик игроков. Когда у команды в атаке есть Винисиус Жуниор, Эндрик и Эстевао, которые очень хорошо играют за спину защитникам и атакуют пространство, нужно действовать более вертикально, чем другие команды.

Это не относится к Испании, у которой нет игроков такого уровня в линии атаки. У них есть Ламин, который очень хорош в ситуациях один в один. Но остальные в основном футболисты, которые делают акцент на комбинационной игре, — приводит слова Анчелотти Globo.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 вылетела на стадии 1/8 финала турнира. Сборная Испании, в свою очередь, стала победителем мундиаля, обыграв в финале сборную Аргентины.