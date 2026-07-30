«Ливерпуль» всухую переиграл «Рексем» во втором товарищеском матче американского турне

В ночь с 29 на 30 июля завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Ливерпуль» и «Рексем». Игра прошла на стадионе «Янки» в американском Нью-Йорке. Мерсисайдцы одержали победу в данной встрече со счётом 1:0.

Единственный мяч во втором тайме забил английский крайний нападающий Рио Нгумоа. Ассистировал воспитаннику мерсисайдцев венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

Данная встреча стала второй в американском турне для «Ливерпуля». Ранее команда под руководством нового главного тренера Андони Ираолы победила «Сандерленд» (4:2) в контрольном матче. Следующая встреча у мерсисайдцев в рамках данной серии состоится 2 августа. «Красные» сыграют с «Лидс Юнайтед».

Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата. По итогам кампании нидерландский специалист Арне Слот покинул команду.