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Болельщики создали около 30 петиций с призывом лишить Месси Премии принцессы Астурийской

Болельщики создали около 30 петиций с призывом лишить Месси Премии принцессы Астурийской
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Пользователи платформы Change.org создали около 30 петиций с требованием к Фонду принцессы Астурийской пересмотреть решение о вручении Лионелю Месси премии «Принцесса Астурийская» в области спорта. Авторы обращений призывают отменить, отозвать или пересмотреть награду, присуждённую капитану сборной Аргентины, сообщает COPE.

Петиции появились после финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной. Их авторы считают, что поведение Месси во время турнира было «неспортивным и противоречащим ценностям уважения».
В обращениях упоминается реакция аргентинца во время финального матча, в котором Испания победила Аргентину со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время, а также его поведение во время последующей церемонии награждения.

Кроме того, пользователи обратили внимание на действия некоторых представителей аргентинской делегации во время вручения Кубка и инциденты, произошедшие после окончания встречи.

Месси был объявлен обладателем премии «Принцесса Астурийская» в области спорта — 2026 3 июня. Тогда жюри отметило его спортивную карьеру, благотворительную деятельность, примерное поведение на поле, а также постоянство, скромность и приверженность командной игре. Официальная церемония вручения награды запланирована на октябрь.

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