«Дубай Юнайтед» высказался о будущем Пирло на фоне скандала из-за его связи с Россией

«Дубай Юнайтед» высказался о будущем главного тренера Андреа Пирло, который не смог возглавить сборную Италии из-за связи с российским букмекером.

«В последние несколько дней в СМИ появлялось много слухов относительно будущего Андреа Пирло, в том числе ряд сообщений, не соответствующих действительности.

«Дубай Юнайтед» рад, что с прошлого сезона наш главный тренер — такая легенда футбола, как Андреа. Президент клуба Илие Чебану, руководство, тренерский штаб и игроки полностью его поддерживают. Андреа Пирло предан «Дубай Юнайтед», а клуб полностью предан Андреа Пирло.

Сейчас мы готовимся к нашему историческому первому сезону в Про-лиге ADNOC. Это важная новая страница для клуба, и всё наше внимание сосредоточено на подготовке и выступлениях команды.

Мы приглашаем всех наших болельщиков и любителей футбола со всего Дубая прийти на стадион, поддержать команду и стать частью пути «Дубай Юнайтед» в Про-лиге», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность тренера сборной Италии, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с букмекерской компанией в России.