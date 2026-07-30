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Григорян сделал выбор между Бориско и Торопом в ЦСКА

Григорян сделал выбор между Бориско и Торопом в ЦСКА
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Российский тренер Александр Григорян высказался о трансфере голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил о подписании контракта с вратарём на три года с возможностью продления на сезон.

«Бориско на данный момент сильнее Владислава Торопа. На мой взгляд, в чемпионате должен играть именно он», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.

Напомним, в первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало – 16:15 мск.

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