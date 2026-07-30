Названы главные фавориты ЧМ-2030 по версии ESPN

ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года.

В подготовке списка поучаствовали 19 журналистов. Им предлагалось перечислить 15 сборных, первая из которых – будущий чемпион, пятнадцатая – команда, способная удивить, но не входящая в число явных претендентов.

Итоговый рейтинг.

1. Испания (15 журналистов поставили её на 1-е место).

2. Франция (4 первых места).

3. Англия.

4. Португалия.

5. Бразилия.

6. Марокко.

7. Аргентина.

8. Германия.

9. Норвегия.

10. Нидерланды.

11. Бельгия.

12. Италия.

13. Колумбия.

14. Япония.

15. Мексика.

Сборная Испании является действующим чемпионом мира и Европы.